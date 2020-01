La ceinture du monde à vélo...

Le tour autour de la terre à vélo de Johann Savary à donc duré 15 mois. L’archéologue est parti de Bâle et a bouclé la boucle après avoir traversé 21 pays et fait de nombreuses rencontres. Il raconte même que parfois il lui arrivait de parler durant une demi-heure avec des personnes, simplement avec des gestes pour se faire comprendre. Il nous dit ce qui a àtà le plus difficile au moment de quitter Bâle pour entamer son périple.