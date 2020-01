Le stress au coeur d'une conférence à Saignelégier.

Nous avons tous un rapport particulier avec le stress, et peut-être une manière personnelle de l’apprivoiser. « Stress et Charge mentale, re-connaître et changer » est une conférence à suivre ce soir à 20h30 au Centre de loisirs de Saignelégier, avec Magali Maceli, Docteur en science humaine, consultante et sophrologue.