La BCJ s’allie à la Fondation Aide et Soins à Domicile Jura pour promouvoir la santé des Jurassiens

Samedi 8 octobre, 80 personnes, collaborateurs de la BCJ, familles et retraités se sont réunis aux Vergers d’Ajoie à Porrentruy pour mener un projet en faveur des bénéficiaires/clients de la Fondation Aide et Soins à Domicile Jura.

Les participants ont assemblé un set vitaminé et du terroir, composé de 3 pommes, 2 poires ainsi que d'un grand biscuit confectionné par les Vergers d'Ajoie. Quelques 11'000 fruits et 2’200 biscuits ont été mis en confection dans des sachets recyclés et réutilisables, puis remis de mains à mains à 2’200 bénéficiaires/clients de la fondation.