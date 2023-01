IMPRIMERIE ROOS SA – Ça déménage !

Afin de pouvoir vous servir au mieux, nous avons fait l’acquisition de nouvelles presses numériques.

Une presse Ricoh qui permet une impression en couleur mais aussi en blanc, vernis, argent, or à chaud et une autre de la même marque nous permettra de vous offrir une impression sur des cartons plus épais qu’actuellement et sur des formats jusqu’à plus d’un mètre. Mais surtout avec une qualité d’image encore plus profonde et réaliste.