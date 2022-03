Le SHC Ajoie battu sur le fil en ouverture

La nouvelle saison de ligue A d’inline hockey est lancée et le SHC Ajoie doit faire face à une première déception. Les Jurassiens ont été battus par Bienne Seelanders 5-4 (2-1 2-2 1-1) en déplacement samedi. Les joueurs de Sébastien Allaz ont pris un départ idéal en ouvrant le score avant que la première minute de jeu ne soit écoulée. Ils ont toutefois vu leur adversaire réagir en marquant trois fois avant la mi-match. Les deux équipes se sont rendues but pour but pour se retrouver dos à dos 4-4 à un quart d’heure de le sirène finale. Et c’est les Ajoulots qui ont rendu les armes en encaissant le but décisif à 75 secondes du terme de la partie pour subir une première défaite cette saison. /emu