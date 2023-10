Le SHCB passe en demi-finale

Le SHC Buix jouera les demi-finales des play-off de Ligue A d’Inline hockey. Les Ajoulots se sont imposés contre Malcantone 5-4 après prolongation dimanche dans le match décisif des quarts de finale. Comme toutes les rencontres de ce quart de finale, le match de dimanche a été très serré et s’est terminé après prolongation. Jurassiens et Tessinois avaient inscrit 4 buts chacun dans le temps règlementaire. Les hommes de Martin Bergeron ont réussi à trouver la faille après 12’40’’ de jouer dans la prolongation. Ils remportent ainsi cette série 2-1 et affronteront Rothrist en demi-finale. /fwo