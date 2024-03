Un nouveau trophée pour le SHC Rossemaison

Le SHC Rossemaison étoffe son armoire à trophées. Les Jurassiens, champions de Suisse d'inline hockey en titre, ont remporté la Supercoupe nationale samedi après-midi à Zofingue. Ils ont battu 7-4 les Tessinois de Sayaluca, vainqueurs de la Coupe de Suisse. Le SHCR a bien débuté et a ouvert le score après 4 minutes de jeu grâce à Alexis Neukomm avant de se faire rejoindre 3 minutes plus tard. Bastien Studer a ensuite redonné l’avantage à son équipe à la 15e minute en supériorité numérique, mais les Tessinois sont à nouveau parvenus à égaliser dans la foulée. Les Mustangs ont parfaitement commencé le deuxième tiers avec 2 réussites en 2 minutes. Elles sont signées Jérôme Choffat et Alexis Neukomm qui s’offre ainsi un doublé. Mais les Jurassiens ont été indisciplinés et se sont fait rejoindre en concédant 2 nouveaux buts en infériorité numérique, aux 25e et 38e minutes de jeu. Le SHCR a finalement pris les devants en 3e période grâce à un doublé de Vincent Stemer en 2 minutes. Dans la foulée, et à 5 minutes de la sirène finale, Théo Christe a permis aux Mustangs de prendre le large.

Les hommes d’Hans-Ueli Roethlisberger s’offrent ainsi la 3e Supercoupe de Suisse de leur histoire après 2021 et 2022. Ils montrent également qu’ils sont parfaitement prêts pour le retour du championnat samedi prochain face à cette même équipe de Sayaluca. /cra