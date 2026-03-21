Les résultats de Ligue A d'inline hockey

Retrouvez ci-dessous le parcours du SHC Buix, du SHC Courroux Wolfies et du SHC Rossemaison ...
Les résultats de Ligue A d'inline hockey

Retrouvez ci-dessous le parcours du SHC Buix, du SHC Courroux Wolfies et du SHC Rossemaison tout au long de la saison 2026.

La Ligue A d'inline hockey compte trois clubs jurassiens cette saison avec le SHC Rossemaison, le SHC Buix et le SHC Courroux Wolfies. La Ligue A d'inline hockey compte trois clubs jurassiens cette saison avec le SHC Rossemaison, le SHC Buix et le SHC Courroux Wolfies.

  • Samedi 21 mars : Léchelles - Buix 6-9
  • Samedi 21 mars : Rossemaison - Avenches 6-2
  • Samedi 21 mars : Givisiez - Courroux Wolfies 3-0

Cliquez ici pour découvrir le classement du championnat de Ligue A d'inline hockey.


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