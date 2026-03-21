Les résultats de Ligue A d'inline hockey
Retrouvez ci-dessous le parcours du SHC Buix, du SHC Courroux Wolfies et du SHC Rossemaison ...
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