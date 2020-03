Série (1/4) : sportifs, des tics ou des tocs

Chants de supporters, applaudissements, frissons dans les gradins : les salles et patinoires se sont tues plus tôt que prévu. Une fin de saison abrupte sur tous les terrains de sport qui laisse les supporters de la région sur leur faim. RFJ vous propose cette semaine une respiration proche des athlètes et loin de l’actualité.

Philip-Michaël Devos : la même routine depuis toujours

La majorité des sportives et sportifs sont adeptes de rituels souvent étranges voire comiques. RFJ est allé à leur rencontre pour comprendre l’importance de ces habitudes parfois obsédantes.

Premier épisode de notre série avec l’attaquant québecois du HC Ajoie Philip-Michaël Devos. « Les routines font partie de la beauté du sport, c’est ce qui nous rend unique », explique le hockeyeur de Swiss League.