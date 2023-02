Maël Vallat et Romane Gauthier s’imposent sur la course de l’heure

La course de l’heure s’est déroulée sous le soleil franc-montagnard ce dimanche. Le Chaux-de-Fonnier Maël Vallat a remporté la course de ski de fond aux Breuleux. Elle compte comme la 3e épreuve du Viteos Ski Tour. Il a bouclé 8 tours de 2,5 km en 1h02’44’’ à travers la forêt du Neuf-lac. Il a devancé le Français Rafaël Philippot-Haegel et le Franc-Montagnard Chritophe Frésard. Les deux fondeurs se sont joué la 2e place au sprint après 1h04’15’’ d’effort.

Chez les dames, la Noirmonière Romane Gauthier a remporté la victoire en réalisant 7 tours en 1h03’27’’. La Neuchâteloise Annick Béguin a pris la 2e place. Elle a parcouru 6 fois le tracé en 1h03’32’’. Une autre Neuchâteloise est montée sur la troisième marche du podium. Emilie Heger a bouclé 5 tours en 55’58’’. Une quarantaine d’athlètes ont pris le départ alors que les organisateurs espéraient en accueillir une centaine. Les résultats complets sont à retrouver ici. /fwo