La première manche du Trophée jurassien pour Jérémy Hunt et Romane Gauthier

On prend les mêmes et on recommence à la Narcisses Run. Jérémy Hunt et Romane Gauthier ont, comme l’année dernière, levé les bras dimanche à Damvant. Cette course à pied comptait comme la 1re manche du Trophée jurassien. L’Ajoulot a dominé les débats chez les hommes en bouclant le tracé de 16,1 km pour 270 m de dénivelé en 31’23’’. Il a devancé les Bernois Michael Morand de 1’26’’ et Mickael Marti de 2’03’’.

Romane Gauthier s’est imposée de peu chez les dames. Elle a terminé en 38’36’’. La Noirmonnière n’a devancé l’athlète de Bassecourt Morgane Crausaz que de 13’’. C’est une autre athlète habitante du village de Haute-Sorne qui a terminé sur la plus petite marche du podium. Vanessa Aellig a pris la 3e place à 3’08’’ de la vainqueure.

Sur le parcours de 16,1 km pour 500 m de dénivelé, le Bruntrutain Philippe Beuret l’a emporté en 1h07’30’’. Il a devancé Jean-Luc Choffat de 3’24’’ et le coureur du Noirmont Livio Pagani de 5’46’’. Côté féminin, la victoire est revenue Maryline Vuillaume de Rocourt en 1h22’32’’ avec 5’20’’ d’avance sur l’Ajoulote de Fontenais Juliane Fleury et 7’02’’ sur l’athlète de Glovelier, Magali Gogniat.

Tous les résultats sont à retrouver ici./fwo