Pas de finale pour Mathieu Chèvre avec l’équipe de relais mixte

Mathieu Chèvre a goûté aux championnats du monde de relais. Le sprinter était aligné samedi avec l’équipe de Suisse de 4x100m mixte lors des qualifications à Canton. L’athlète de la FSG Bassecourt et ses coéquipiers n’ont pas réussi à se hisser en finale en Chine. Le Jurassien de 21 ans était aligné aux côtés de la Thurgovienne Lena Weiss, de la Valaisanne Soraya Becerra et du Vaudois Jonathan Gou Gomez. Le quatuor helvétique a pris la 3e place de sa série en courant en 41’92’’ sur une piste détrempée. Il a terminé à 0’77’’ de l’Italie et à 0’64’’ de la France qui ont respectivement pris le 1er et 2e rang. Mathieu Chèvre a couru le troisième relais. Les deux premières équipes des trois séries étaient automatiquement qualifiées pour la course aux médailles. Les deux dernières places de la finale étaient distribuées aux deux meilleurs temps des séries, hors qualification directe. La Suisse a terminé à 0’62’’ du dernier rang qualificatif.

C’est la première fois de l’histoire que le 4x100m mixte était disputé dans une compétition internationale. La finale de cette course se tiendra dimanche à Canton. /fwo