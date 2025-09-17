Perche: pas de médaille pour Angelica Moser

Grosse déception pour Angelica Moser aux Mondiaux de Tokyo. La championne d'Europe a échoué trois fois à 4m75 et a dit adieu à ses espoirs de médaille à la perche.

La Zurichoise avait pourtant bien entamé son concours. Elle avait franchi facilement des barres à 4m45 et 4m65 dès son premier essai. Mais la hauteur suivante lui a été fatale.

Le Genevois Timothé Muhmenthaler s'est qualifié de justesse pour les demi-finales du 200 m. Le champion d'Europe 2024 a pris la troisième place de sa série en 20''39.

Toujours sur le demi-tour, William Reais a terminé quatrième de sa série en 20''38 et a donc manqué la qualification directe pour les demi-finales. Mais son chrono lui a permis d'être parmi les six repêchés.

Sur la même distance, mais chez les femmes, Léonie Pointet a pour sa part été éliminée. Quatrième de sa série en 23''04, la Vaudoise n'a pas figuré parmi les six 'lucky losers' au temps.

