Joceline Wind établit un nouveau record de Suisse du 1500 m

Joceline Wind a réussi une superbe performance au meeting d'Ostrava. La Jurassienne bernoise a couru le 1500 m en 4'06''. La performance de l’athlète de Sonceboz constitue un nouveau record de Suisse en salle. L'ancien datait de 1993 et était détenu par Sandra Gasser en 4'07''. /ATS-fwo