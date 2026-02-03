Joceline Wind établit un nouveau record de Suisse du 1500 m

L’athlète de Sonceboz a couru la distance en 4’06’’ ce mardi à Ostrava en République tchèque ...
Joceline Wind établit un nouveau record de Suisse du 1500 m

L’athlète de Sonceboz a couru la distance en 4’06’’ ce mardi à Ostrava en République tchèque. L’ancien record en salle datait de 1993.

Joceline Wind a battu le record de suisse en salle sur 1'500m. (image d'illustration). Joceline Wind a battu le record de suisse en salle sur 1'500m. (image d'illustration).

Joceline Wind a réussi une superbe performance au meeting d'Ostrava. La Jurassienne bernoise a couru le 1500 m en 4'06''. La performance de l’athlète de Sonceboz constitue un nouveau record de Suisse en salle. L'ancien datait de 1993 et était détenu par Sandra Gasser en 4'07''. /ATS-fwo


 

Actualités suivantes

Ski alpin: Kilde forfait pour les Jeux olympiques

Ski alpin: Kilde forfait pour les Jeux olympiques

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 17:00

Ski alpin: Vonn sera en lice avec une attelle au genou

Ski alpin: Vonn sera en lice avec une attelle au genou

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 17:01

La plus belle équipe de Suisse de l'histoire

La plus belle équipe de Suisse de l'histoire

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 06:04

Coupe de Suisse: Sion et Yverdon en favoris

Coupe de Suisse: Sion et Yverdon en favoris

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 04:05

Articles les plus lus

Nouveau record de Suisse du 800 m en salle pour Audrey Werro

Nouveau record de Suisse du 800 m en salle pour Audrey Werro

Autres sports    Actualisé le 01.02.2026 - 21:11

Coupe de Suisse: Sion et Yverdon en favoris

Coupe de Suisse: Sion et Yverdon en favoris

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 04:05

La plus belle équipe de Suisse de l'histoire

La plus belle équipe de Suisse de l'histoire

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 06:04

Ski alpin: Vonn sera en lice avec une attelle au genou

Ski alpin: Vonn sera en lice avec une attelle au genou

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 17:01

Le conseiller fédéral Martin Pfister à Crans-Montana (VS) dimanche

Le conseiller fédéral Martin Pfister à Crans-Montana (VS) dimanche

Autres sports    Actualisé le 01.02.2026 - 11:34

Nouveau record de Suisse du 800 m en salle pour Audrey Werro

Nouveau record de Suisse du 800 m en salle pour Audrey Werro

Autres sports    Actualisé le 01.02.2026 - 21:11

Coupe de Suisse: Sion et Yverdon en favoris

Coupe de Suisse: Sion et Yverdon en favoris

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 04:05

La plus belle équipe de Suisse de l'histoire

La plus belle équipe de Suisse de l'histoire

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 06:04

Un super-G dames au programme à Crans-Montana

Un super-G dames au programme à Crans-Montana

Autres sports    Actualisé le 31.01.2026 - 04:05

Saskja Lack 2e à Val di Fassa

Saskja Lack 2e à Val di Fassa

Autres sports    Actualisé le 31.01.2026 - 14:04

Le conseiller fédéral Martin Pfister à Crans-Montana (VS) dimanche

Le conseiller fédéral Martin Pfister à Crans-Montana (VS) dimanche

Autres sports    Actualisé le 01.02.2026 - 11:34

Nouveau record de Suisse du 800 m en salle pour Audrey Werro

Nouveau record de Suisse du 800 m en salle pour Audrey Werro

Autres sports    Actualisé le 01.02.2026 - 21:11