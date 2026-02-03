Joceline Wind a réussi une superbe performance au meeting d'Ostrava. La Jurassienne bernoise a couru le 1500 m en 4'06''. La performance de l’athlète de Sonceboz constitue un nouveau record de Suisse en salle. L'ancien datait de 1993 et était détenu par Sandra Gasser en 4'07''. /ATS-fwo
Joceline Wind établit un nouveau record de Suisse du 1500 m
L’athlète de Sonceboz a couru la distance en 4’06’’ ce mardi à Ostrava en République tchèque ...
RFJ
