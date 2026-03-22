Angelica Moser se pare de bronze

La Zurichoise de Courrendlin a pris la 3e place du concours de saut à la perche dimanche lors ...
Angelica Moser se pare de bronze

La Zurichoise de Courrendlin a pris la 3e place du concours de saut à la perche dimanche lors des Mondiaux en salle à Torun.

Angelica Moser ramène du bronze mondial de Pologne. (Photo: KEYSTONE/Michael Buholzer) Angelica Moser ramène du bronze mondial de Pologne. (Photo: KEYSTONE/Michael Buholzer)

Angelica Moser grimpe sur un nouveau podium mondial. L’athlète zurichoise, qui réside à Courrendlin, a cueilli le bronze au concours du saut à la perche des Championnats du monde en salle de Torun. Elle a franchi 4,70 m à son premier essai en Pologne pour partager cette troisième place avec la Tchèque Amalie Svabikova et la Néo-Zélandaise Imogen Ayris. La victoire est revenue à Molly Caudery. La Britannique a franchi une barre à 4,85 m, alors que la Slovène Tina Šutej a pris l'argent avec un saut à 4,80 m. Blessée cet hiver au pied et à la cuisse, Angelica Moser a su revenir au plus haut niveau au bon moment pour remporter une deuxième médaille dans des Mondiaux en salle après le bronze de Nanjing l’an dernier. 


Pas de finale pour Joceline Wind

Valeureuse, Joceline Wind a, elle, échoué d’un rien aux Championnats du monde en salle d’athlétisme. La sportive de Sonceboz a été éliminée vendredi soir lors des séries du 1'500 m à Torun. Elle a pris la 4e place de sa course, à 39 centièmes de la troisième place qualificative pour la finale. Joceline Wind a avalé la distance en 4'12''96. /emu-mle


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