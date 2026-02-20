Curling: médaille assurée pour l'équipe de Suisse dames

L'équipe de Suisse dames obtiendra une médaille aux JO 2026 de Milan-Cortina. Elle a battu ...
Curling: médaille assurée pour l'équipe de Suisse dames

Curling: médaille assurée pour l'équipe de Suisse dames

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'équipe de Suisse dames obtiendra une médaille aux JO 2026 de Milan-Cortina. Elle a battu les Etats-Unis 7-4 et s'est ainsi qualifiée pour la finale de dimanche (11h05) contre la Suède.

Selina Witschonke, Carole Howald, la skip Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont ainsi pris leur revanche sur les Américaines, qui les avaient battues lors du dernier match du Round Robin. Elles ont déjà fait mieux qu'à Pékin il y a quatre ans, quand elles avaient manqué le podium.

Les Suissesses ont de loin livré leur meilleur match du tournoi, après des prestations pas toujours parfaites lors du tour préliminaire. Elles ont marqué deux points au 2e et au 4e end et ont ainsi pris rapidement la direction des opérations. Leur expérience supérieure à leurs adversaires a fait la différence.

Silvana Tirinzoni et ses collègues deviendront la troisième équipe suisse féminine à ramener une médaille olympique. Les deux précédentes ont été obtenues par Luzia Ebnöther (2002) et Mirjam Ott (2006), à chaque fois en argent.

/ATS
 

Actualités suivantes

Skicross: Fanny Smith a de la peine à y croire

Skicross: Fanny Smith a de la peine à y croire

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 17:37

Les Suisses hors du top 10 lors de la mass-start

Les Suisses hors du top 10 lors de la mass-start

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 15:51

Fanny Smith décroche la médaille d'argent en skicross

Fanny Smith décroche la médaille d'argent en skicross

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 15:38

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 13:23

Articles les plus lus

Les curleurs suisses n'ont pas le temps de tergiverser

Les curleurs suisses n'ont pas le temps de tergiverser

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 12:12

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 13:23

Fanny Smith décroche la médaille d'argent en skicross

Fanny Smith décroche la médaille d'argent en skicross

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 15:38

Les Suisses hors du top 10 lors de la mass-start

Les Suisses hors du top 10 lors de la mass-start

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 15:51

Les curleurs suisses n'ont pas le temps de tergiverser

Les curleurs suisses n'ont pas le temps de tergiverser

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 12:12

Skicross: Fanny Smith très déçue de la piste olympique

Skicross: Fanny Smith très déçue de la piste olympique

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 12:12

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 13:23

Fanny Smith décroche la médaille d'argent en skicross

Fanny Smith décroche la médaille d'argent en skicross

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 15:38

Alysa Liu championne olympique, les Suissesses en retrait

Alysa Liu championne olympique, les Suissesses en retrait

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 23:25

Les curleurs suisses n'ont pas le temps de tergiverser

Les curleurs suisses n'ont pas le temps de tergiverser

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 12:12

Skicross: Fanny Smith très déçue de la piste olympique

Skicross: Fanny Smith très déçue de la piste olympique

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 12:12

Fanny Smith pour un 3e podium olympique

Fanny Smith pour un 3e podium olympique

Autres sports    Actualisé le 20.02.2026 - 12:12