Descente: Breezy Johnson se pare de l'or olympique, Vonn se blesse

Breezy Johnson a remporté l'or olympique en descente dimanche à Cortina. Les Suissesses ont fini loin, alors que le podium est complété par l'Allemande Emma Aicher et l'Italienne Sofia Goggia.

On attendait un duel entre les Américaines et les Italiennes et c'est bien ce qui s'est passé. Comme Franjo von Allmen, la championne du monde en titre Breezy Johnson a décroché la plus belle victoire de sa carrière. L'Américaine de 30 ans a forgé son succès dans les deuxième et quatrième secteur.

La skieuse de Jackson Hole peut tout de même s'estimer heureuse qu'Emma Aicher ait commis une erreur, car sans cela l'Allemande de 22 ans n'aurait pas échoué à 0''04. La troisième marche du podium est occupée par Sofia Goggia qui n'a donc pas réussi son pari d'une deuxième médaille d'or après celle de 2018 en descente à Pyeongchang. Deuxième il y a quatre ans derrière Corinne Suter, la Bergamasque complète ainsi sa collection avec ce bronze.

Vonn, du rêve au cauchemar

Et Lindsey Vonn? Eh bien le conte de fées a viré au cauchemar pour la 'Speed Queen' de 41 ans. Sur le premier saut, l'Américaine aux 84 succès en Coupe du monde a été déséquilibrée avant de retomber violemment sur la piste en hurlant de douleur. Pour rappel, elle s'était déchiré le ligament croisé antérieur vendredi il y a une dizaine de jours à Crans-Montana, mais avait surpris tout le monde mardi dernier en affirmant qu'elle allait concourir avec une genouillère.

La course a été interrompue plus de vingt minutes pour évacuer la championne olympique de descente 2010 en hélicoptère. Le happy end façon série Netflix a donc pris une tournure un peu plus dramatique.

Les Suissesses larguées

Quant aux Suissesses, elles ne faisaient pas partie des favorites et ont confirmé l'impression laissée aux entraînements. Première skieuse à s'élancer, Malorie Blanc (19e à 2''67) a été trop tendre dans la partie technique et a concédé beaucoup trop de temps. Mais l'indulgence est de mise avec la Valaisanne, comme avec Janine Schmitt (17e à 2''18), car les deux athlètes ne connaissent pas cette piste aussi bien que les filles établies sur le Cirque blanc depuis plusieurs saisons.

Championne du monde sur cette piste en 2021, Corinne Suter a pris la 14e place à 1''91. Jasmine Flury a fini 18e.

