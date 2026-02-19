Hockey: Les Suissesses luttent pour le bronze

La journée de jeudi devrait permettre à la Suisse d'augmenter son total de médailles.

L'équipe féminine de hockey sur glace affronte ainsi la Suède dans le match pour la 3e place, alors que Noé Roth et Pirmin Werner espèrent jouer les premiers rôles en aerials.

Douze ans après l'exploit de Sotchi 2014, l'équipe de Suisse dames de hockey sur glace peut donc rêver d'une nouvelle médaille de bronze olympique. Brillante jusqu'ici devant le filet helvétique, la gardienne Andrea Brändli détient peut-être les clés de cette rencontre.

Cette partie s'annonce équilibrée. Les Suissesses ont certes offert une superbe résistance face au Canada en demi-finale (2-1), mais elles y ont peut-être laissé des forces. Les joueuses de Colin Muller peuvent en tout cas aborder avec confiance ce match décisif, elles qui restent sur trois victoires d'affilée face à la Suède.

En ski freestyle, les spécialistes d'aerials abattront leur première carte, avant le concours par équipe mixte prévu samedi. Le champion du monde en titre Noé Roth et son compère Pirmin Werner font partie des principaux candidats au podium, même si les Chinois partent favoris. La qualification démarre à 11h, la finale à 14h.

Les grands débuts du ski alpinisme au programme olympique pourraient aussi permettre aux Helvètes de s'illustrer, avec les épreuves de sprint individuel. Tant Marianne Fatton et Caroline Ulrich chez les dames que Jon Kistler et Arno Lietha chez les messieurs peuvent viser le podium. Les finales sont programmées dès 13h55.

Une médaille assurée en curling ?

Une médaille pourrait par ailleurs être assurée dès jeudi soir dans le camp helvétique, en curling masculin. Impressionnant dans le Round Robin, le CC3C Genève de Benoît Schwarz-van Berkel disputera dès 19h05 sa demi-finale, face à un adversaire qui sera connu à l'issue du dernier tour de la phase préliminaire (dès 9h05).

