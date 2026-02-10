Hockey sur glace: Roman Josi nommé capitaine de l'équipe de Suisse

Roman Josi sera le capitaine de l'équipe de Suisse de hockey sur glace durant le tournoi olympique ...
Hockey sur glace: Roman Josi nommé capitaine de l'équipe de Suisse

Hockey sur glace: Roman Josi nommé capitaine de l'équipe de Suisse

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Roman Josi sera le capitaine de l'équipe de Suisse de hockey sur glace durant le tournoi olympique. C'est ce qu'a annoncé mardi le sélectionneur Patrick Fischer à la Maison suisse à Milan.

Âgé de 35 ans, Josi a disputé son 1000e match en saison régulière de la NHL le 22 janvier et est capitaine des Nashville Predators depuis la saison 2017/18. Le défenseur bernois endossera ce rôle pour la deuxième fois au sein de la sélection suisse après les Championnats du monde 2024 à Prague. Il participera aux Jeux olympiques également pour la deuxième fois après une première apparition en 2014 à Sotchi.

/ATS
 

