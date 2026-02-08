La France sacrée en relais mixte, la Suisse 10e

La France a remporté son premier titre dans ces JO 2026 dimanche, en biathlon, grâce à son relais mixte.

Composé de Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Lea Meier et Amy Baserga, le quatuor suisse doit se contenter d'une modeste 10e place dans cette course.

Favoris de cette épreuve, les Français n'ont donc pas failli devant le bouillant public d'Anterselva. Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon ont devancé de 25''8 l'Italie, l'Allemagne se parant de bronze à 1'05''3.

Le relais helvétique a manqué son affaire pour cette première épreuve de biathlon. Le quartette ne pointait ainsi qu'en 13e position après le passage de Sebastian Stalder, et au 14e après celui de Lea Meier. Niklas Hartweg et Amy Baserga ont fait meilleure impression, mais leur équipe a concédé au final 2'58''5 à la France.

