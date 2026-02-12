Le Canada s'impose en patron face à la Tchéquie

Les Canadiens ont pleinement réussi leur entrée en lice dans le tournoi olympique jeudi. Avant ...
Le Canada s'impose en patron face à la Tchéquie

Le Canada s'impose en patron face à la Tchéquie

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les Canadiens ont pleinement réussi leur entrée en lice dans le tournoi olympique jeudi. Avant d'affronter la Suisse vendredi, Sidney Crosby et Cie ont battu la Tchéquie 5-0.

Les Tchèques ont cependant répondu présent d'entrée dans le duel physique proposé par les joueurs à la feuille d'érable. Il a d'ailleurs fallu attendre les dernières secondes de la première période (19'54'') pour voir le jeune attaquant de 19 ans Macklin Celebrini, premier choix de la draft 2024, dévier un tir puissant de Cale Makar et ouvrir le score.

En deuxième période, Mark Stone (27e) puis Bo Horvat (38e) ont permis au Canada d'entamer le dernier tiers en menant 3-0. Nathan MacKinnon (48e) et Nick Suzuki (54e) ont parachevé la démonstration canadienne, permettant ainsi à la star des Oilers Connor McDavid de terminer cette rencontre avec trois assists.

Vendredi à 21h10, le Canada affrontera l'équipe de Suisse, victorieuse 4-0 face à la France, pour sa deuxième rencontre dans ce groupe A.

/ATS
 

