Les Suissesses ont longtemps résisté au Canada

L'équipe de Suisse féminine n'a pas démérité pour son deuxième match du tournoi olympique samedi ...
Les Suissesses ont longtemps résisté au Canada

Les Suissesses ont longtemps résisté au Canada

Photo: KEYSTONE/AP/Darko Bandic

L'équipe de Suisse féminine n'a pas démérité pour son deuxième match du tournoi olympique samedi soir à Milan. Face au Canada, les Suissesses se sont inclinées 4-0.

Avec cinq titres olympiques et deux titres de vice-championnes en...sept éditions, le Canada ressemble à un ogre. Autrement dit, ne pas se prendre une casquette peut être considéré comme une victoire.

Et c'est précisément ce qui s'est passé durant cette rencontre. On peut même dire que sans son power-play, le Canada s'est cassé les dents sur la défense helvétique. Les joueuses de Colin Müller ont malheureusement été pénalisées un tout petit peu trop. Alina Müller et ses partenaires ont pu résister sur le premier avantage numérique canadien, mais pas sur le deuxième dans le tiers médian.

Après 19 secondes de supériorité numérique, Natalie Spooner a pu battre Saskia Maurer. Mais malgré 30 tirs à 3 en faveur des Nord-Américaines après 40 minutes, les Suissesses n'étaient menées que 1-0. Le 2-0 est tombé à la 45e après cinq secondes de power-play.

Les Canadiennes ont ajouté un troisième but en avantage numérique et enfin un quatrième à la 57e pour une victoire logique. Mais les joueuses de Colin Müller peuvent garder la tête haute. Oui les joueuses à la Feuille d'érable ont dominé les tirs 55 à 6, mais à 5 contre 5 elles ont clairement tenu le choc.

Prochain match lundi soir face aux Etats-Unis, l'autre immense favori du tournoi.

/ATS
 

Actualités suivantes

« Libérons les montagnes »: manifestation à Milan contre les JO

« Libérons les montagnes »: manifestation à Milan contre les JO

Autres sports    Actualisé le 07.02.2026 - 18:30

Ski freestyle: Ragettli et Gubser qualifiés pour la finale

Ski freestyle: Ragettli et Gubser qualifiés pour la finale

Autres sports    Actualisé le 07.02.2026 - 16:44

Guy Parmelin a perçu « beaucoup d'émotion » chez Mme Meloni

Guy Parmelin a perçu « beaucoup d'émotion » chez Mme Meloni

Autres sports    Actualisé le 07.02.2026 - 15:43

Le CIO appelle au « fair-play », après les sifflets visant JD Vance

Le CIO appelle au « fair-play », après les sifflets visant JD Vance

Autres sports    Actualisé le 07.02.2026 - 13:39

Articles les plus lus

Suisse-Canada aura bien lieu samedi soir

Suisse-Canada aura bien lieu samedi soir

Autres sports    Actualisé le 07.02.2026 - 10:37

Le CIO appelle au « fair-play », après les sifflets visant JD Vance

Le CIO appelle au « fair-play », après les sifflets visant JD Vance

Autres sports    Actualisé le 07.02.2026 - 13:39

Guy Parmelin a perçu « beaucoup d'émotion » chez Mme Meloni

Guy Parmelin a perçu « beaucoup d'émotion » chez Mme Meloni

Autres sports    Actualisé le 07.02.2026 - 15:43

Une 3e défaite pour le duo suisse

Une 3e défaite pour le duo suisse

Autres sports    Actualisé le 07.02.2026 - 21:17

Les JO commencent fort avec la descente masculine

Les JO commencent fort avec la descente masculine

Autres sports    Actualisé le 07.02.2026 - 04:37

Alexis Monney de l'ombre à la lumière ?

Alexis Monney de l'ombre à la lumière ?

Autres sports    Actualisé le 07.02.2026 - 05:04

Suisse-Canada aura bien lieu samedi soir

Suisse-Canada aura bien lieu samedi soir

Autres sports    Actualisé le 07.02.2026 - 10:37

Une 3e défaite pour le duo suisse

Une 3e défaite pour le duo suisse

Autres sports    Actualisé le 07.02.2026 - 21:17