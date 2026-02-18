Marianne Fatton à jamais la première

Exceptionnelle Marianne Fatton! La Neuchâteloise de 30 ans s'est parée d'or pour la première ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Exceptionnelle Marianne Fatton! La Neuchâteloise de 30 ans s'est parée d'or pour la première du ski alpinisme aux JO en remportant le sprint à Bormio.

La championne du monde en titre a fait la différence sur les transitions qu'elle avait beaucoup travaillées à l'entraînement. Ce sont deux passages clés, surtout au moment d'enlever les peaux, où elle a pu devancer la grande favorite Emily Harrop. La Française a dû se contenter de l'argent. Le bronze est allé à l'Espagnole Ana Alonso Rodriguez.

Marianne Fatton s'est imposée en 2'59''77, soit le meilleur temps de la journée.

La joie de la Gruérienne d'adoption faisait plaisir à voir lorsqu'elle a su qu'elle était officiellement la première championne olympique de l'histoire de son sport aux JO.

/ATS
 

