Première descendre l'Everest à ski sans oxygène

L'alpiniste polonais Andrzej Bargiel est redescendu de l'Everest à ski, devenant la première ...
Première descendre l'Everest à ski sans oxygène

Première descente de l'Everest à ski sans oxygène

Photo: KEYSTONE/AP/PASANG RINZEE SHERPA

L'alpiniste polonais Andrzej Bargiel est redescendu de l'Everest à ski, devenant la première personne à accomplir cet exploit sans oxygène supplémentaire. Son équipe et l'organisateur de l'expédition ont annoncé cet exploit jeudi.

Après avoir atteint sans masque à oxygène le plus haut sommet du monde, à 8848 m, il s'est élancé lundi à ski sur les pentes enneigées de cette montagne de l'Himalaya. Des vidéos publiées sur son compte Instagram le montrent en train de gravir le sommet skis sur le dos avant de glisser sur la neige immaculée.

L'Everest a été descendu à ski plusieurs fois mais jamais intégralement et sans recours à des bouteilles d'oxygène, comme a réussi à le faire cet alpiniste de 37 ans.

Chhang Dawa Sherpa de Seven Summit Treks, l'organisateur de cette expédition, a expliqué à l'AFP que l'alpiniste polonais avait skié jusqu'au Camp 2, où il a passé une nuit, avant de poursuivre sa descente vers le camp de base, toujours à ski, le lendemain.

'C'était extrêmement difficile et personne ne l'avait fait auparavant, encore moins sans oxygène', a souligné Chhang Dawa Sherpa.

Seize heures dans la 'zone de la mort'

De fortes chutes de neige l'ont contraint à passer 16 heures dans la 'zone de la mort' située au-dessus des 8000 mètres. Cette zone est surnommée ainsi car l'air ne renferme que 30% de l'oxygène qu'il contient au niveau de la mer, ce qui peut provoquer une extrême fatigue et un mal des montagnes aiguë pouvant entraîner la mort en quelques heures.

A son retour au camp de base, Bargiel a été accueilli avec une khada, une écharpe bouddhiste traditionnelle.

/ATS
 

Actualités suivantes

Du bronze pour Brunner/Plock

Du bronze pour Brunner/Plock

Autres sports    Actualisé le 25.09.2025 - 09:21

Mondiaux de Shanghai: Plock/Brunner en finale du deux sans barreur

Mondiaux de Shanghai: Plock/Brunner en finale du deux sans barreur

Autres sports    Actualisé le 23.09.2025 - 08:09

Un Jurassien champion du monde d’agility

Un Jurassien champion du monde d’agility

Autres sports    Actualisé le 22.09.2025 - 11:23

« Rendez-vous sport » : bilan des Mondiaux d’athlétisme

« Rendez-vous sport » : bilan des Mondiaux d’athlétisme

Autres sports    Actualisé le 22.09.2025 - 10:27

Articles les plus lus

SailGP: une belle 3e place pour l'équipage suisse à Genève

SailGP: une belle 3e place pour l'équipage suisse à Genève

Autres sports    Actualisé le 21.09.2025 - 16:37

Les Jurassiens et la Suisse 9es du Trial des Nations

Les Jurassiens et la Suisse 9es du Trial des Nations

Autres sports    Actualisé le 21.09.2025 - 19:01

« Rendez-vous sport » : bilan des Mondiaux d’athlétisme

« Rendez-vous sport » : bilan des Mondiaux d’athlétisme

Autres sports    Actualisé le 22.09.2025 - 10:27

Un Jurassien champion du monde d’agility

Un Jurassien champion du monde d’agility

Autres sports    Actualisé le 22.09.2025 - 11:23