Ski alpinisme: Jon Kistler efface sa déception du sprint

6e du sprint jeudi, Jon Kistler était déçu de ne pas avoir ramené de médaille individuelle. Il était donc extrêmement heureux d'avoir pu récolter cette médaille d'argent en duo avec Marianne Fatton.

Un large sourire, évidemment, et comme on a pu le voir lors des autres épreuves par équipe, ce sentiment de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et pas seulement pour soi. Marianne Fatton l'a très bien expliqué, elle souhaitait se donner encore plus pour permettre à son compatriote d'avoir une médaille.

Alors Jon Kistler a apprécié cette compétition avec la championne olympique de sprint. 'Je savais déjà après le sprint que cela allait bien se dérouler aujourd'hui, a-t-il lâché avec le sourire. Quand elle m'a donné le relais en deuxième position au premier tour déjà, je savais que tout était possible. Puis quand j'ai vu au deuxième tour que l'écart ne faisait que diminuer, j'ai eu encore plus de motivation pour tout essayer. Et à la fin, c'est juste incroyable.'

Le Zurichois n'a pas oublié de mentionner le reste de l'équipe. 'Ce n'est pas un bonheur que l'on ne partage qu'à deux, a expliqué Kistler. Il y a toute l'équipe nationale, ceux qui étaient là, mais aussi ceux qui sont restés à la maison. Tout le monde était derrière nous et on les représentait aujourd'hui, on courait avec eux.'

Le spécialiste de sprint a adoré cette première olympique et la passion des spectateurs en bord de piste: 'C'était vraiment un truc de fou de voir tous ces spectateurs dans les tribunes avant le départ. Ca m'a vraiment donné des frissons. Et sur la première montée avec les spectateurs aussi proches, c'était trop cool. Je pense que c'est spécial dans notre sport d'avoir les gens aussi proches qui nous encouragent toute la montée.'

/ATS