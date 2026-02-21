Skicross: Le bronze pour Alex Fiva, 40 ans

Alex Fiva a cueilli une nouvelle médaille olympique. Quatre ans après avoir décroché l'argent ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Alex Fiva a cueilli une nouvelle médaille olympique.

Quatre ans après avoir décroché l'argent derrière son compère Ryan Regez à Pékin, le Grison de 40 ans s'est paré de bronze samedi à Livigno. L'Italie a signé un doublé, Simone Deromedis triomphant devant Federico Tomasoni.

Alex Fiva a fait tout juste samedi, dans des conditions difficiles en raison des fortes chutes de neige. Le champion du monde 2021 et lauréat de la Coupe du monde 2012/13 a été battu à la photo finish par Tomasoni, mais il a conservé jusqu'au bout sa 3e place devant le Japonais Satoshi Furuno.

Cela s'est en revanche moins bien passé pour le champion olympique 2022 Ryan Regez. Le Bernois a maîtrisé son sujet en 8e et en quart de finale, emmenant Alex Fiva dans son sillage au 2e tour, mais il a échoué en demi-finale. Il a même été déclassé en raison d'un geste d'humeur, et n'a pas pu disputer la petite finale.

Les deux autres Helvétes en lice avaient échoué dès les 8es de finale. Tant le Vaudois Romain Détraz que Tobias Baur ont terminé 3e de leur série respective, alors que les deux premiers seulement se qualifiaient pour la suite.

/ATS
 

