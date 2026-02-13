Suisse - France: « Tout n'a pas été parfait », admet Nico Hischier

La Suisse a réussi son entrée dans le tournoi olympique en battant la France 4-0, grâce notamment à un excellent départ. Mais les Helvètes devront hausser leur niveau vendredi soir contre le Canada.

'Nous avons fait ce qu'il fallait, mais pas plus. Au final, on a gagné et c'est tout ce qui compte', a résumé Nino Niederreiter. L'attaquant grison a évoqué 'une solide prestation' de son équipe, qui a rapidement pris l'avantage grâce aux réussites de Riat (1re) et Moser (4e).

'Mener si vite 2-0 a constitué une bonne aide. Mais il est clair que tout n'a pas été parfait', a pour sa part déclaré Nico Hischier. Les quelque 5000 supporters suisses présents ont d'ailleurs été ensuite assez silencieux.

Un brillant Genoni

Car après le feu d'artifice initial, les hommes de Patrick Fischer ont souvent balbutié leur jeu, avec beaucoup d'imprécisions dans les passes et des pénalités inutiles. Lors de la période intermédiaire, les Français ont bénéficié de plusieurs occasions de réduire l'écart, mais ils se sont brisés sur un excellent Leonardo Genoni, qui a signé un blanchissage après avoir réalisé 27 arrêts. Il a d'ailleurs été désigné comme le meilleur joueur de la rencontre.

'Au deuxième tiers, nous nous en sommes bien sortis avec un bon Leo au but. Il a été là dans les bons moments', a commenté le sélectionneur. Globalement, Patrick Fischer s'est dit très content. 'La façon dont nous avons entamé le match a été impressionnante. Après, nous n'avons pas maintenu ce niveau, mais c'est normal', a-t-il relevé. Les nombreuses pénalités ont empêché l'équipe de garder son rythme.

Face à des stars

Vendredi (21h10) dans le choc très attendu contre le Canada, la Suisse aura évidemment encore davantage besoin d'un gardien irréprochable si elle entend rééditer son exploit des JO 2006 à Turin, quand elle avait battu les Nord-Américains 2-0 dans le tour préliminaire. Cet affrontement permettra de mieux situer les chances des Suisses dans ce tournoi.

'Les Canadiens disposent d'un immense cadre, tout le monde le sait. Mais nous devrons nous concentrer sur nos forces et les exploiter sur la glace', a pour sa part dit Timo Meier. Pour son premier match aux JO, l'attaquant appenzellois a signé un doublé en fin de troisième tiers contre la France, ce qui est toujours bon pour la confiance.

L'équipe canadienne, riche de 25 joueurs, en compte 15 qui ont déjà soulevé une Coupe Stanley. Le capitaine Sidney Crosby et Drew Doughty visent un troisième titre olympique après ceux de 2010 à Vancouver et 2014 à Sotchi. Et des Connor McDavid, Nathan MacKinnon et Macklin Celebrini sont de véritables stars en NHL.

Ne pas se cacher

Mais malgré tous ces grands noms, la Suisse ne doit pas avoir peur. 'Nous ne devrons pas nous cacher. Il sera important de prendre un bon départ et de continuer pendant 60 minutes', a déclaré Niederreiter.

Quant à Hischier, il a pointé du doigt la discipline. 'Il sera primordial de ne pas prendre des pénalités. Nous devrons être très disciplinés. Les Canadiens sont plus efficaces que les Français en supériorité numérique', a conclu le capitaine des New Jersey Devils

/ATS