Jouer au basketball le ventre vide

Allier sa foi et les obligations de sportif professionnel. Le ramadan a débuté il y a plus de 10 jours et se poursuit jusqu’à mi-mai. L’intérieur du BC Boncourt Amir Savon, musulman, pratique ce jeûne. Le basketteur se prive notamment de nourriture entre le lever et le coucher du soleil pendant un mois. « C’est quelque chose de compliqué. Spirituellement, je sais que c’est un mois très important dans la religion musulmane. Cela me donne une force et une énergie en plus », explique Amir Savon.





Un rythme à prendre

« Les premiers jours sont les plus compliqués. Mais après ça vient gentiment », ajoute l’intérieur du BCB. La nuit venue et tôt le matin, Amir Savon « essaie de manger beaucoup de glucides, de sucres lents, de boire beaucoup d’eau. L’idée n’est pas de mourir sur le terrain, je connais mes limites », tempère-t-il.

Vladimir Ruzicic, entraîneur de la Red Team, est particulièrement attentif à son joueur en cette période de ramadan. « Je lui conseille de manger des fruits secs. Nous n’adaptons pas les entraînements, Amir s’adapte lui-même à toutes nos obligations », déclare le technicien serbe.