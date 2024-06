Drafté en 24e position, Kyshawn George atterrit à Washington

Kyshawn George est bien devenu le troisième joueur suisse choisi au 1er tour de la draft NBA.

Le Valaisan de 20 ans portera le maillot de Washington, après avoir été sélectionné en 24e position par les New York Knicks.

Formé lui aussi à Chalon-sur-Sâone, Kyshawn George continue donc à marcher sur les traces de Thabo Sefolosha (no 13 de la draft 2006) et de Clint Capela (no 25 de la draft 2014). Il rejoindra une équipe en pleine reconstruction, les Wizards, qui ont drafté deux autres joueurs dans ce 1er tour dont le Français Alex Sarr en no 2.

Fils de l'ancienne légende de Monthey Deon George, Kyshawn George connaît donc le même destin que Sefolosha lors de la draft. Le Chablaisien a été choisi par les Knicks, qui l'ont aussitôt envoyé à Washington en échange de deux choix de draft. Le Vaudois avait quant à lui été 'tradé' à Chicago après avoir été retenu par Philadelphie.

Kyshawn George (2m03), qui possède également la nationalité canadienne, est capable d'évoluer aux postes 2 et 3. Il sort d'une saison en NCAA aux Miami Hurricanes, où il a tourné à 7,6 points de moyenne mais s'est fait remarquer pour ses qualités défensives et son adresse à 3 points (plus de 40% de réussite).

Comme l'an dernier avec le prodige Victor Wembanyama, c'est un Français qui a connu les honneurs du premier choix. Les Atlanta Hawks de Clint Capela, eux aussi en reconstruction, ont opté pour l'ailier Zaccharie Risacher (19 ans). La France truste donc les deux premiers choix de cette draft 2024.

/ATS