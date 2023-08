Andy Kläy établit un nouveau record aux Tchérattes

Cette fois, le record est tombé sur le parcours VTT des Tchérattes. Alors qu’il l’avait déjà tutoyé l’an dernier, Andy Kläy l’a cette fois-ci battu après un exploit personnel retentissant. « Je suis dans une très bonne forme », a souri l’habitant de Mettembert, ravi d’avoir amélioré l’ancienne marque que détenait Bruno Vitali depuis 2018 sur ce tracé du Trophée jurassien. Ce samedi, sur un parcours pourtant humide, Andy Kläy a pris les commandes seul dès les premiers kilomètres de la course. Il n’a ensuite jamais coupé son effort pour établir la nouvelle marque de référence sur le parcours de 36 kilomètres qu’il a avalé en 1h28’50’’, soit 13 secondes plus rapidement que l’ancien record. Samedi, sur les hauteurs du Clos du Doubs, Andy Kläy était seul au monde. Il a terminé l’épreuve avec 9’08’’ d’avance sur le Chaux-de-Fonnier Lionel Vallat et 9’50’’ sur le Courtisan Tobias Buchser. Alors qu’il revient de quelques jours de vacances, Andy Kläy savoure : « Je m’étais préparé pour faire un bon temps, mais je n’avais pas les jambes que j’espérais ce matin au départ. J’ai tout donné et ça a payé », a souri le nouveau détenteur du record sur les Tchérattes.

Chez les dames, la victoire est revenue à l’espoir de notre région. Cristel Hubacher (20 ans) a largement dominé la course en avalant les 36 kilomètres en 1h51’33’’. L’habitante de Soyhières a facilement devancé la Delémontaine Valérie Schäublin (+21’24’’) et Christelle Cuenin de Montenol (+24’46’’). Malgré le manque de repères sur ce parcours qu’elle n’a pas arpenté à de nombreuses reprises, la jeune Jurassienne a su tirer son épingle du jeu : « C’est toujours agréable de pouvoir participer à des courses régionales et encore plus de les gagner », a déclaré la jeune femme qui brille cette saison à l’échelle nationale. /mle