Robin Donzé clôture le Tour de l’Avenir au 25e rang

Le Taignon a terminé vendredi ce petit Tour de France composé de six étapes qui regroupe les ...
Robin Donzé clôture le Tour de l’Avenir au 25e rang

Le Taignon a terminé vendredi ce petit Tour de France composé de six étapes qui regroupe les jeunes espoirs du cyclisme légèrement en retrait. Il perd 10 places par rapport à l’année dernière.

Robin Donzé a décroché le 25e rang du Tour de l'Avenir 2025. (Photo : archives Tudor) Robin Donzé a décroché le 25e rang du Tour de l'Avenir 2025. (Photo : archives Tudor)

Robin Donzé se classe dans le top 25 du Tour de l’Avenir. Le cycliste taignon a terminé à la 25e place du grand tour des coureurs de moins de 23 ans. Il a pris vendredi le 37e rang d’un parcours montagneux, avant de finir 46e du contre-la-montre de la sixième et dernière étape, divisée en deux parties à La Rosière.

Après près de 800 kilomètres de parcours répartis sur six jours, Robin Donzé a terminé à 16’18’’ du vainqueur du général, le Français Paul Seixas. Pour sa quatrième participation, il faisait de ce petit Tour de France un grand objectif de sa saison, mais il termine en deçà de sa performance de l’an dernier où il avait récolté un 15e rang. Le Jurassien concourait sous les couleurs de la Suisse. Il se classe au deuxième rang national, derrière Jan Huber, qui a fini 11e. /cra


