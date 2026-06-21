Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Après 2023 et 2025, Marlen Reusser a ajouté un 3e Tour de Suisse Women à son palmarès dimanche ...
Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Après 2023 et 2025, Marlen Reusser a ajouté un troisième Tour de Suisse Women à son palmarès dimanche à Villars-sur-Ollon.

Déjà victorieuse du contre-la-montre la veille, la Bernoise s'est aussi adjugée la dernière étape.

Au lendemain de sa 37e victoire professionnelle qui lui avait permis de s'emparer du maillot jaune, la Suissesse de 34 ans a devancé la Polonaise Kasia Niewiadoma-Phinney et la Française Cédrine Kerbaol à la faveur d'une attaque tranchante à 800 m de l'arrivée. Deuxième au sprint à 7' de Reusser, la Tricolore a terminé à la 2e place du classement général à 1'31, tandis que la Polonaise a complété le podium final à 2'02.

En grande forme, la championne du monde du contre-la-montre était déjà passée en tête lors de la première ascension du Col de la Croix. Elle s'était isolée en tête dans un groupe de quatre coureuses, avant de suivre l'attaque de Niewiadoma-Phinney à 8 km de l'arrivée pour sécuriser sa victoire finale.

Longo Borghini à la dérive

Dauphine de Reusser avant l'ultime étape, Elisa Longo Borghini a craqué dès la première montée du Col de la Croix. L'Italienne a terminé à plus de 10 minutes dimanche, échouant à la 9e place finale avec 10'16 de débours sur la Bernoise, alors qu'elle n'en comptait que 10'' avant la course dominicale.

Steffi Häberlin a conclu sa semaine en beauté en terminant à la 6e place (+ 2'28) ce dimanche. La championne de Suisse a ainsi repris deux rangs et termine aussi 6e de ce TdS.

Autre Helvète en vue sur les contreforts de Villars-sur-Ollon, Jasmin Liechti s'est hissée à une belle 11e place, avec 7'17 de retard sur sa compatriote.

/ATS
 

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