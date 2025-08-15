Tour de Romandie féminin: victoire suisse dans la 2e étape

Elise Chabbey a gagné la 2e étape du Tour de Romandie féminin entre Conthey et La Tzoumaz (123 km). La Genevoise a devancé de 3 secondes la Slovène Urska Zigart, qui a endossé le maillot jaune.

Les deux coureuses ont été les plus fortes dans la difficile montée finale vers La Tzoumaz. Au train, elles ont fait craquer toutes les autres à part Yara Kastelijn, qui a fait l'accordéon derrière elles sur les 5 derniers kilomètres.

Elise Chabbey, qui n'a que peu relayé la compagne de Tadej Pogacar, a lancé le sprint à 150 m de la ligne. La Slovène n'a pas pu répondre, ce qui a permis à la Suissesse, récente maillot à pois du Tour de France, de fêter le cinquième succès de sa carrière.

'Trop heureuse'

'Je suis trop heureuse. Je me suis sentie bien durant la montée. Normalement, ce n'est pas mon point fort ce genre d'ascensions au train. Je n'ai pas beaucoup relayé Urska, je savais qu'elle voulait le général. Mais je n'ai cru à la victoire qu'en passant la ligne', a déclaré la Genevoise au micro de la RTS.

Après le Tour de France, Elise Chabbey a dit avoir été malade durant trois jours. 'Puis j'ai eu un mariage et j'ai fait la fête toute la nuit', a-t-elle ajouté dans un sourire.

Au général, Urska Zigart se retrouve en jaune avec 8 secondes d'avance sur Chabbey et 13 sur la Néerlandaise Kastelijn. L'Espagnole Paula Blasi est désormais 4e à 58 secondes, alors que la championne de Suisse Steffi Häberlin est 5e à 1'26.

/ATS