Tour de Romandie féminin: victoire suisse dans la 2e étape

Elise Chabbey a gagné la 2e étape du Tour de Romandie féminin entre Conthey et La Tzoumaz (123 ...
Tour de Romandie féminin: victoire suisse dans la 2e étape

Tour de Romandie féminin: victoire suisse dans la 2e étape

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Elise Chabbey a gagné la 2e étape du Tour de Romandie féminin entre Conthey et La Tzoumaz (123 km). La Genevoise a devancé de 3 secondes la Slovène Urska Zigart, qui a endossé le maillot jaune.

Les deux coureuses ont été les plus fortes dans la difficile montée finale vers La Tzoumaz. Au train, elles ont fait craquer toutes les autres à part Yara Kastelijn, qui a fait l'accordéon derrière elles sur les 5 derniers kilomètres.

Elise Chabbey, qui n'a que peu relayé la compagne de Tadej Pogacar, a lancé le sprint à 150 m de la ligne. La Slovène n'a pas pu répondre, ce qui a permis à la Suissesse, récente maillot à pois du Tour de France, de fêter le cinquième succès de sa carrière.

'Trop heureuse'

'Je suis trop heureuse. Je me suis sentie bien durant la montée. Normalement, ce n'est pas mon point fort ce genre d'ascensions au train. Je n'ai pas beaucoup relayé Urska, je savais qu'elle voulait le général. Mais je n'ai cru à la victoire qu'en passant la ligne', a déclaré la Genevoise au micro de la RTS.

Après le Tour de France, Elise Chabbey a dit avoir été malade durant trois jours. 'Puis j'ai eu un mariage et j'ai fait la fête toute la nuit', a-t-elle ajouté dans un sourire.

Au général, Urska Zigart se retrouve en jaune avec 8 secondes d'avance sur Chabbey et 13 sur la Néerlandaise Kastelijn. L'Espagnole Paula Blasi est désormais 4e à 58 secondes, alors que la championne de Suisse Steffi Häberlin est 5e à 1'26.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune

L'Espagnole Paula Blasi gagne la 1e étape et prend le jaune

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 14:43

Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 16:19

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Cyclisme    Actualisé le 12.08.2025 - 14:59

Articles les plus lus

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Cyclisme    Actualisé le 11.08.2025 - 15:25

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Cyclisme    Actualisé le 12.08.2025 - 14:59

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 16:19

Yannis Voisard 11e en Pologne et un top 20 pour Robin Donzé dans l’Ain

Yannis Voisard 11e en Pologne et un top 20 pour Robin Donzé dans l’Ain

Cyclisme    Actualisé le 10.08.2025 - 17:27

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Cyclisme    Actualisé le 11.08.2025 - 15:25

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Tour de Romandie Féminin: Demi Vollering déclare forfait

Cyclisme    Actualisé le 12.08.2025 - 14:59

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui

Cyclisme    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Jan Christen 3e avant la dernière étape

Cyclisme    Actualisé le 09.08.2025 - 17:31

Yannis Voisard 11e en Pologne et un top 20 pour Robin Donzé dans l’Ain

Yannis Voisard 11e en Pologne et un top 20 pour Robin Donzé dans l’Ain

Cyclisme    Actualisé le 10.08.2025 - 17:27

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Jan Christen 4e du classement final en Pologne

Cyclisme    Actualisé le 10.08.2025 - 18:58

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Marlen Reusser ne sera pas au départ

Cyclisme    Actualisé le 11.08.2025 - 15:25