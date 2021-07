Le FC Bassecourt gagne en Prévôté

La revue des effectifs

Cette rencontre de préparation donne l’occasion de faire le point sur le contingent des deux équipes. Le FC Bassecourt a bouclé son mercato avec l’ultime arrivée du milieu offensif Noah Saner (Courroux). Le FC Moutier « new look » est, pour sa part, encore à la recherche d’un deuxième gardien, d’un défenseur central et d’un attaquant.

FC Bassecourt

Arrivées : Helder Moises (gardien/Delémont), Joris Gester (milieu/Court, Develier), Noah Saner (milieu/Courroux), Samir Nouicer (milieu/Moutier), Mehdi Benhaddouche (milieu/Delémont), Astor Kilezi (attaquant/Stade Nyonnais).

Départs : Nolan Erard (Bienne), Gilles Mbang Ondo (Schötz), Aleksander Rmus (Ajoie-Monterri), Altin Shala (Diaspora), Lucas Favre (Develier), Isiane Mendi ( ?).

FC Moutier

Arrivées : Frédéric Burger (entraîneur/2e équipe), Glodie Lissaau (gardien/Develier), Norman Sanasi (défenseur/Vicques), Semi Ajrulai (défenseur/Develier), Andy Cizo (défenseur/Belfort), Bruno Rais (défenseur/Courrendlin), Léo Obéron (milieu/Héricourt), Lorry Chételat (milieu/Val Terbi), Dawit Meier (milieu /Delémont II), Fabio Nzomwita (milieu/Courrendlin), Denis Hrujic (attaquant/Tavannes/Tramelan), Andre Costa Santos (attaquant/Glovelier II), Noël Allemann (attaquant/Concordia Bâle, via Soleure). A l’essai : Sanders Loundou (milieu/Aurore Bienne).

Départs : Alain Villard (entraîneur/St-Imier), Manuel Sommer (Courrendlin), Yannick Schmid (Courrendlin), Gary Germann (Courrendlin), Ilias Tebib (Besa Bienne), Benny Nguyen (Langenthal), Breogan Espasandin (FC Bienne), Samir Nouicer (Bassecourt), Vincent Schaffner (Belprahon), Hugo Borne (Ajoie-Monterri), Loïc Schmid (St-Imier), Matthias Moltenis (Belfort). /rch