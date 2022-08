La frustration du FC Ajoie-Monterri

Mener et évoluer en supériorité numérique n’est pas toujours synonyme de victoire. Le FC Ajoie-Monterri en a fait l’amère expérience ce samedi sur le terrain de Muri-Gümligen. Les Ajoulots ont dû se contenter d’un nul 2-2 pour entamer leur championnat de 2e ligue interrégionale de football. Pourtant, la troupe de Thomas Parietti a su se mettre sur la voie royale en menant 2-0 à la demi-heure de jeu grâce à des buts d’Hervé Tschanz sur penalty (14e) et de Roman Huber (28e). Ajoie-Monterri a vu son adversaire réduire l’écart à la 32e. Il a bien cru que le plus dur était fait à la 85e lorsqu’un joueur bernois s’est fait expulser. Mais l’égalisation est tombée à la 93e, à 10 contre 11 donc. /msc