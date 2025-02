Le FC Bassecourt à la croisée des chemins

Le FC Bassecourt espère engranger rapidement des points pour regarder vers le haut. A l’heure de la reprise du championnat de 1re Ligue de football, les Vadais occupent la 8e place du classement, à six points du podium et à cinq unités de la barre. « C’est un nouveau championnat qui commence », tempère l’entraîneur Lulzim Hushi, qui veut attendre les premiers résultats pour fixer un objectif précis. La priorité ultime demeure toutefois le maintien. La préparation a été plutôt bonne pour le FCB qui a gagné trois matches sur quatre disputés, avant de défier samedi Langenthal à l’occasion de la reprise. Le coach souligne toutefois que les automatismes seront peut-être difficiles à trouver au début, car il manquera quelques joueurs.





Stabilité dans le vestiaire

L’effectif de la première équipe du club qui n’a toujours pas de président a très peu bougé à l’intersaison, preuve « d’une bonne ambiance », selon Lulzim Hushi, mais aussi de moyens financiers limités. Bassecourt a toutefois enregistré les départs du gardien Gilles Monti (FC La Chaux-de-Fonds) et du milieu de terrain Samir Nouicer (FC Tavannes/Tramelan), auxquels s’ajoutent ceux de Mehdi Boudiba (FC Moutier), Samuel Pellegrini (FC Coffrane) et Pablo Rebetez (?) qui avaient déjà quitté le navire en cours de premier tour. Pour compenser ces départs, le FCB dit qu’il veut miser sur sa jeunesse, notamment sur Pierre Tendon et Robin Hushi, fraîchement débarqué de Delémont. Le gardien Egzon Havolli fait quant à lui son retour aux Grands-Prés en provenance de Develier, alors que le Français Thibault Lancry a posé ses affaires dans le club cher au directeur sportif Fabrice Ribeaud. Un autre Tricolore, Paulin Maguette Mbaye, pourra, lui, enfin être aligné après un premier tour perturbé. Le niveau actuel des forces en présence sera une des clés du début d’année du FCB qui sera rapidement fixé avec un déplacement à Langenthal et la réception de la réserve de Grasshopper une semaine plus tard. /jpi-mle