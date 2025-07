RFJ a lancé l’Euro féminin à Montfaucon

C’est LE grand jour pour le football féminin en Suisse avec le coup d’envoi de l’Euro à domicile ce mercredi. Avant le premier match de l’équipe de Suisse face à la Norvège (21h à Bâle), l’émission spéciale Euro de RFJ s’est déplacée à Montfaucon au sein du Groupement féminin des 5 sapins, constitué l’an dernier et qui vient d’achever sa première saison. Jade Chaignat, Alicia Varin, Coline Oberlin et Océane Oberli, joueuses en 3e ligue, ont évoqué l’actualité de leur club et partagé leurs attentes autour de ce tournoi.