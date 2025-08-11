En route pour la Coupe : le FC Diaspora à La Blancherie (1/4)

Le week-end s’annonce historique pour le football jurassien. Ajoie-Monterri, Diaspora et Courtételle ...
En route pour la Coupe : le FC Diaspora à La Blancherie (1/4)

Le week-end s’annonce historique pour le football jurassien. Ajoie-Monterri, Diaspora et Courtételle affrontent des équipes professionnelles à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de Suisse.

Le FC Diaspora jouera samedi au Stade de La Blancherie contre Neuchâtel Xamax. (Photo : Georges Henz) Le FC Diaspora jouera samedi au Stade de La Blancherie contre Neuchâtel Xamax. (Photo : Georges Henz)

C’est un week-end de gala qui s’annonce pour le football jurassien. Deux équipes de Super League et une formation de Challenge League seront en visite dans notre région à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de Suisse. Vendredi, le FC Ajoie-Monterri accueillera le FC Sion à 20h. Samedi, Diaspora défiera Neuchâtel Xamax à 18h et le FC Courtételle affrontera Young Boys dimanche à 15h30. Pour marquer le coup de ce week-end historique, RFJ vous propose une série pour présenter ces rendez-vous sous différents angles. Depuis plusieurs semaines, les clubs de notre région travaillent d’arrache-pied pour organiser ces matches de gala… et ce n’est pas une mince affaire.

Episode 1 sur 4 : le FC Diaspora jouera à La Blancherie

Le vainqueur de la Coupe jurassienne, le FC Diaspora, aura la lourde tâche de défier Neuchâtel Xamax. La formation de Challenge League se déplacera à La Blancherie samedi à 18h, où les Aigles prendront leurs quartiers pour cette rencontre, ceci pour raisons logistiques. Selon l’entraîneur Armend Gashi, ce déménagement provisoire n’est pas une très bonne nouvelle : « La Blancherie, c’est un grand terrain. Qui dit grand terrain dit plus de courses, plus d’espace entre les lignes, entre les joueurs. Cela va davantage faciliter le jeu aux Xamaxiens », note l’ancien mentor des SR Delémont qui, lui, a l’habitude des lieux, tout le contraire de ses nouveaux joueurs : « Jouer sur ce grand terrain, ça va être compliqué pour nous, car on n’a pas de repères », note-t-il encore.

Armend Gashi : « Jouer sur ce grand terrain, ça va être compliqué pour nous. »

Ecouter le son

Les rencontres FC Ajoie-Monterri – FC Sion, FC Diaspora – Neuchâtel Xamax et FC Courtételle – Young Boys seront à vivre en direct sur RFJ.


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Jocelyn Gourvennec est le nouveau coach de Servette

Jocelyn Gourvennec est le nouveau coach de Servette

Football    Actualisé le 11.08.2025 - 09:29

Le Servette FC évite la défaite, le LS perd à domicile

Le Servette FC évite la défaite, le LS perd à domicile

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 18:49

Crystal Palace mate Liverpool aux tirs au but

Crystal Palace mate Liverpool aux tirs au but

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 18:37

Le FC Courtételle lance sa saison avec une victoire

Le FC Courtételle lance sa saison avec une victoire

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 18:13

Articles les plus lus

Sion obtient un point face à YB

Sion obtient un point face à YB

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 16:29

Le FC Courtételle lance sa saison avec une victoire

Le FC Courtételle lance sa saison avec une victoire

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 18:13

Crystal Palace mate Liverpool aux tirs au but

Crystal Palace mate Liverpool aux tirs au but

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 18:37

Le Servette FC évite la défaite, le LS perd à domicile

Le Servette FC évite la défaite, le LS perd à domicile

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 18:49

Nouvelle fracture du péroné pour Isco

Nouvelle fracture du péroné pour Isco

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 15:01

Sion obtient un point face à YB

Sion obtient un point face à YB

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 16:29

Le FC Courtételle lance sa saison avec une victoire

Le FC Courtételle lance sa saison avec une victoire

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 18:13

Crystal Palace mate Liverpool aux tirs au but

Crystal Palace mate Liverpool aux tirs au but

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 18:37

Sion pour rester 1er, Servette pour gagner enfin

Sion pour rester 1er, Servette pour gagner enfin

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 04:03

Une défaite in extremis pour les débuts des SR Delémont

Une défaite in extremis pour les débuts des SR Delémont

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 11:36

Nouvelle fracture du péroné pour Isco

Nouvelle fracture du péroné pour Isco

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 15:01

Sion obtient un point face à YB

Sion obtient un point face à YB

Football    Actualisé le 10.08.2025 - 16:29