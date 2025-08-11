En route pour la Coupe : le FC Diaspora à La Blancherie (1/4)

Episode 1 sur 4 : le FC Diaspora jouera à La Blancherie

Le vainqueur de la Coupe jurassienne, le FC Diaspora, aura la lourde tâche de défier Neuchâtel Xamax. La formation de Challenge League se déplacera à La Blancherie samedi à 18h, où les Aigles prendront leurs quartiers pour cette rencontre, ceci pour raisons logistiques. Selon l’entraîneur Armend Gashi, ce déménagement provisoire n’est pas une très bonne nouvelle : « La Blancherie, c’est un grand terrain. Qui dit grand terrain dit plus de courses, plus d’espace entre les lignes, entre les joueurs. Cela va davantage faciliter le jeu aux Xamaxiens », note l’ancien mentor des SR Delémont qui, lui, a l’habitude des lieux, tout le contraire de ses nouveaux joueurs : « Jouer sur ce grand terrain, ça va être compliqué pour nous, car on n’a pas de repères », note-t-il encore.

