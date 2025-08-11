En route pour la Coupe : le FC Diaspora à La Blancherie (1/4)

C’est un week-end de gala qui s’annonce pour le football jurassien. Deux équipes de Super League et une formation de Challenge League seront en visite dans notre région à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de Suisse. Vendredi, le FC Ajoie-Monterri accueillera le FC Sion à 20h. Samedi, Diaspora défiera Neuchâtel Xamax à 18h et le FC Courtételle affrontera Young Boys dimanche à 15h30. Pour marquer le coup de ce week-end historique, RFJ vous propose une série pour présenter ces rendez-vous sous différents angles. Depuis plusieurs semaines, les clubs de notre région travaillent d’arrache-pied pour organiser ces matches de gala… et ce n’est pas une mince affaire.
Episode 1 sur 4 : le FC Diaspora jouera à La Blancherie
Le vainqueur de la Coupe jurassienne, le FC Diaspora, aura la lourde tâche de défier Neuchâtel Xamax. La formation de Challenge League se déplacera à La Blancherie samedi à 18h, où les Aigles prendront leurs quartiers pour cette rencontre, ceci pour raisons logistiques. Selon l’entraîneur Armend Gashi, ce déménagement provisoire n’est pas une très bonne nouvelle : « La Blancherie, c’est un grand terrain. Qui dit grand terrain dit plus de courses, plus d’espace entre les lignes, entre les joueurs. Cela va davantage faciliter le jeu aux Xamaxiens », note l’ancien mentor des SR Delémont qui, lui, a l’habitude des lieux, tout le contraire de ses nouveaux joueurs : « Jouer sur ce grand terrain, ça va être compliqué pour nous, car on n’a pas de repères », note-t-il encore.
Armend Gashi : « Jouer sur ce grand terrain, ça va être compliqué pour nous. »
Les rencontres FC Ajoie-Monterri – FC Sion, FC Diaspora – Neuchâtel Xamax et FC Courtételle – Young Boys seront à vivre en direct sur RFJ.