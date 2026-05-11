Yoan Epitaux et Neuchâtel Xamax se séparent

Le club « rouge et noir » a annoncé que le défenseur franc-montagnard ne prolongera pas sa ...
Yoan Epitaux et Neuchâtel Xamax se séparent

Le club « rouge et noir » a annoncé que le défenseur franc-montagnard ne prolongera pas sa carrière à La Maladière au terme de cette saison. Yoan Epitaux quittera le club pour tenter sa chance à l’étranger.

Yoan Epitaux a aussi porté le brassard de capitaine à Xamax.  (Photo : archives Bertrand Pfaff) Yoan Epitaux a aussi porté le brassard de capitaine à Xamax.  (Photo : archives Bertrand Pfaff)

Yoan Epitaux quitte Neuchâtel Xamax. Selon le communiqué du club de Challenge League, diffusé lundi, le footballeur franc-montagnard a fait part de son souhait de vivre une nouvelle expérience à l’étranger. Son contrat n’a ainsi pas été prolongé. Âgé de 25 ans, Yoan Epitaux a suivi la filière de formation de la Xamax Academy. Il a rejoint la première équipe en août 2020. Sa rigueur et son abattage lui ont permis de jouer un rôle souvent prépondérant au sein de la charnière centrale xamaxienne. Yoan Epitaux a disputé 131 matches officiels sous le maillot « rouge et noir », inscrivant au passage 5 buts.

C’est un clubiste qui s’en va : « Au-delà des statistiques, son état d’esprit exemplaire et sa constance ont marqué son passage à La Maladière », conclut le communiqué du club.

Quant à sa nouvelle destination, elle n’a pas été dévoilée. /comm-mne


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