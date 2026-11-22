Les SR Delémont terminent l’année par une défaite à la maison. Ils se sont inclinés face à Münsingen 2-0 dimanche à la Blancherie. Les footballeurs jurassiens manquent l’occasion de monter sur le podium de 1re Ligue. Ils glissent au 6e rang avec trois points de retard sur la boîte pour la dernière rencontre du premier tour.

Les « jaune et noir » ont bien eu du mal à entrer dans leur match et ont déjà connu une grosse frayeur à la 20e avec un ballon repris juste à côté du cadre après un corner. Ils sont finalement passés derrière à la demi-heure sur un pénalty concédé à cause d’une main de Lucas Cuenin, alors qu’il se trouvait dans le mur sur un coup-franc bâlois. Les SRD ont tenté de réagir, mais l’arbitre a indiqué une seconde fois les 11 mètres à la 42e à la suite d’une poussette d’Adam Assmy après le renvoi sur un corner. Maël Zaugg a dû s’avouer vaincu une deuxième fois dans l’exercice. Il a toutefois maintenu son équipe dans le match sur une grosse occasion qui a suivi le but.

Les Sports sont revenus des vestiaires avec de bonnes intentions. Ils ont amélioré leur jeu et se sont procuré quelques bonnes frappes, mais pas de quoi réellement inquiéter le gardien bernois. Ils sont même passés à deux doigts d’encaisser le 3-0 dans le temps additionnel, mais l’attaquant s’est manqué, peut-être la faute à une pelouse dans un sacré état à la fin du match, alors que les 90 minutes se sont jouées sous la pluie. /cra