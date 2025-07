Aitana Bonmati propulse l'Espagne en finale de l'Euro dames 2025

L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de l'Euro dames 2025 dimanche à Bâle contre l'Angleterre. Elle a battu l'Allemagne 1-0 après prolongation à Zurich grâce à un but de Bonmati (113e).

Ballon d'Or 2023 et 2024, Aitana Bonmati, en position pourtant très excentrée, a délivré la Roja en surprenant au premier poteau Ann-Kathrin Berger, qui avait anticipé un centre. L'Espagne a ainsi empoché la mise, mais elle a dû lutter tant et plus contre un adversaire qui a prouvé que sa place dans le dernier carré n'était pas usurpée.

Les Espagnoles ont en effet éprouvé bien de la peine face au mur défensif mis en place par les Allemandes. Très déterminées dans les duels, ces dernières n'ont rien lâché face aux championnes du monde. Elles ont pu en plus se fier à leur gardienne Berger, impeccable dans ses interventions, notamment devant Esther Gonzalez (21e) et Caldentey (45e).

Double sauvetage de Coll à la 94e

Les Espagnoles ont eu leur meilleure période en fin de première mi-temps, avec plusieurs occasions dont une tête de Paredes sur le poteau (41e). L'Allemagne a été plus active offensivement ensuite, sous l'impulsion de Bühl dont un coup franc a frôlé le poteau (85e).

Elle aurait pu empocher la timbale dans les arrêts de jeu sans une incroyable double parade de Coll sur des essais de Bühl puis Wamser (94e). La gardienne de la Roja a encore sauvé sur une frappe de Schüller (118e).

La finale au Parc Saint-Jacques sera ainsi un remake de celle de la dernière Coupe du monde, gagnée 1-0 par l'Espagne. Les Anglaises, tenantes du titre continental, voudront donc leur revanche.

