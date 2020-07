Bâle s'impose 4-0 face au FC Zurich « bis »

Bâle n'a pas manqué l'occasion de revenir provisoirement à quatre points du leader St-Gall en Super League.

La formation rhénane s'est toutefois contentée du service minimum face au FC Zurich 'bis', battu 4-0 dans le premier match de la 31e journée.

La troupe de Marcel Koller, qui avait déjà battu à deux reprises le 'vrai' FCZ sur le score de 4-0 cette saison, a comme prévu survolé les débats. Le FCB a d'ailleurs attendu moins d'un quart d'heure pour faire la différence, Fabian Frei assurant l'essentiel après 13'45'' de jeu sur une frappe enroulée du pied gauche.

Le gardien zurichois Novem Baumann avait dû récupérer le cuir au fond de ses filets dès la 6e, mais le but de Cabral avait été annulé pour hors-jeu. Il a capitulé une deuxième fois dès la 37e sur un tir de Valentin Stocker, mais a ensuite sorti le grand jeu.

Bâle a donné au score des allures trompeuses dans les arrêts de jeu, face à de jeunes Zurichois à bout de souffle. Ricky van Wolfswinkel a ainsi pu inscrire son premier but dans ce championnat 2019/2020 à la 92e, Fabian Frei signant son doublé à la 94e.

Avec cinq M21

Vaillant, le FCZ a finalement pu aligner six joueurs de son équipe première: Marchesano et Pa Modou qui étaients suspendus une semaine plus tôt à Neuchâtel, Schönbächler et Sauter qui étaient absents pour raisons de santé, Zumberi qui n'avait pas été convoqué ainsi que le portier no 3... Cinq joueurs estampillés M21 complétaient le onze de départ, parmi lesquels José Gonçalves (34 ans, ex-Thoune)!

/ATS