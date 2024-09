Danemark - Suisse: La Suisse perd le match et ses nerfs

Comme en juin 2022 à Prague, la Suisse a entamé du mauvais pied sa campagne de Ligue des Nations.

Elle s'est inclinée 2-0 face au Danemark sur des réussites de Patrick Dorgu (82e) et de Pierre-Emile Höjbjerg (92e).

Introduit quelques secondes plus tôt, Dorgou a battu Gregor Kobel dans un angle trop fermé pour que la responsabilité du gardien suisse ne soit pas engagée. Parfait jusque-là, le Zurichois a commis la 'petite' erreur qui gâche sa première dans la peau du no 1.

Réduite à dix après l'expulsion de Nico Elvedi peu après la reprise, la Suisse a terminé la rencontre à neuf contre onze. Les nerfs du capitaine Granit Xhaka ont, en effet, tristement lâché: il a écopé de deux avertissements après l'ouverture du score pour permettre aux Danois de doubler la mise dans le temps additionnel. Un candidat au Ballon d'Or ne devrait pas agir de la sorte...

C'est donc sans son maître à jouer que la Suisse devra réagir dimanche à Genève face à l'Espagne, Comble de malchance, les Champions d'Europe seront également en quête de rachat après le 0-0 concédé à Belgrade face à la Serbie. On peut parler de contre-performance pour la Roja qui aura sans doute à cœur de l'effacer.

Un arrêt qui ne fait pas tout oublier

Un onze initial sans Romand, après la préférence accordée par Murat Yakin à Nico Elvedi en défense centrale dans un rôle que pouvait endosser Denis Zakaria, n'a pas vraiment traversé une première mi-temps paisible. Malgré un avantage très net dans la possession (61 %), les Suisses étaient bien heureux de regagner les vestiaires à la pause sans être menés au score. Ils ont dû leur salut à un grand arrêt de Gregor Kobel face à Kasper Dolberg à la 37e.

Avec cette parade, le portier de Dortmund croyait bien avoir marqué son territoire pour sa grande première dans la peau du no 1. Mais son erreur de la 82e minute pèse vraiment sur sa performance. Il avait été alerté une première fois à la 32e sur un ballon perdu par... Granit Xhaka qui le forçait à une parade peu académique devant le Rennais Albert Gronbaek, sans doute le Danois le plus incisif.

Avec un Xhaka qui ne rayonnait pas vraiment et un Breel Embolo un brin trop confus dans sa technique, la Suisse n'a pas vraiment eu le temps de faire peur aux Danois. On devait toutefois la créditer d'un superbe mouvement à la 18e, avec le décalage cette fois magnifique de Xhaka pour Ricardo Rordriguez dont le centre était repris de la tête par Silvan Widmer. L'Argovien aurait sans doute pu faire mieux...

Presque le scénario du pire

La reprise offrait presque le scénario du pire. Battu à la course par Dolberg, Elvedi était sanctionné finalement d'un rouge pour sa faute sur le joueur d'Anderlecht alors que l'arbitre avait infligé dans un premier temps le penalty et le jaune.

A dix contre onze mais toujours avec ce score de 0-0, la Suisse s'apprêtait à vivre une seconde période bien éprouvante, à commencer par le néophyte Gregory Wüthrich que Murat Yakin lançait dans le grand bain à la 53e pour Vargas. Le sélectionneur l'a compris tout de suite: la seule ambition désormais pour la Suisse était de tenir le 0-0.

Yakin lançait ainsi après l'heure de jeu Becir Omeragic et Zakaria pour donner plus de poids à son équipe qui ne sortait plus vraiment de ses 30 mètres. Les Suisses tenaient le choc jusqu'à la 82e minute avant de vivre un enfer en fin de rencontre. Les quarts de finaliste de l'Euro sont brutalement retombés sur terre au Parken de Copenhague.

