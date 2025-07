Espagne - Suisse: Crnogorcevic et Ivelj titulaires

Pia Sundhage a procédé à deux changements dans son onze pour le quart de finale de l'Euro contre l'Espagne (coup d'envoi à 21h00). Ana-Maria Crnogorcevic et Noemi Ivelj sont titulaires à Berne.

Alignées d'entrée lors des deux derniers matches, Julia Stierli et Svenja Fölmli font les frais d'un changement de système décidé par la sélectionneuse. Avec seulement deux défenseuses centrales - Viola Calligaris et Noëlle Maritz -, les Suissesses vont vraisemblablement évoluer en 4-4-2 ou en 4-3-3.

Crnogorcevic devrait occuper le flanc droit de la défense et Nadine Riesen le côté gauche. Au milieu du terrain, Noemi Ivelj fait son retour aux côtés de Smilla Vallotto et Lia Wälti, comme lors du match d'ouverture contre la Norvège. A voir si Géraldine Reuteler les accompagnera ou évoluera plus haut avec Sydney Schertenleib et Iman Beney. La Valaisanne profitera sans doute de la présence de Crnogorcevic pour jouer dans un rôle plus offensif. Idéal pour tenter de surprendre l'Espagne en contre-attaque.

La composition suisse: Peng; Crnogorcevic, Calligaris, Maritz, Riesen; Ivelj, Wälti, Reuteler, Vallotto; Schertenleib, Beney.

/ATS