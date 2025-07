Euro dames 2025: deux Suissesses dans le onze idéal du Kicker

Lia Wälti et Géraldine Reuteler figurent dans le onze idéal de la phase de groupes de l'Euro dames 2025. Les deux Suissesses ont été choisies dans la sélection faite par le magazine allemand Kicker.

Futur adversaire de la Suisse en quarts de finale, l'Espagne est pour sa part représentée par trois joueuses, à savoir Laia Aleixandri, Alexia Putellas et Esther Gonzalez. Le reste de ce onze théorique est composé par la Suédoise Kosovare Asllani, l'Allemande Klara Bühl, l'Anglaise Alessia Russo, la gardienne néerlandaise Daphne van Domselaar et les Françaises Thiniba Samoura et Selma Bacha.

/ATS