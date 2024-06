Granit Xhaka, un capitaine heureux mais prudent

'La concurrence a du bon. On l'a vu avec l'apport de Kwadwo Duah et de Michel Aebischer': Granit Xhaka insiste sur la 'richesse' de son équipe après la victoire face à la Hongrie à l'Euro.

'L'entraîneur a fait les bons choix pour son onze de départ. Les joueurs sortis du banc ont également tenu un rôle important dans cette victoire, poursuit le Bâlois. Nous avons fait un premier pas. Il faut maintenant bien récupérer avant le match contre l'Ecosse mercredi. J'espère que les Ecossais ne vont pas trop réagir après la claque reçue vendredi contre l'Allemagne. Même si nous avons gagné notre premier match, la pression mercredi sera encore sur nos épaules. Il faudra donc l'assumer.'

Le capitaine se félicite du nouvel état d'esprit de l'équipe. 'J'ai vécu l'automne dernier mes moments les plus pénibles en sélection, affirme-t-il. Tout est allé de travers. Nous étions trop dans le confort. Mais cette année, j'ai le sentiment de jouer dans une autre équipe. A l'entraînement et en match. Et aujourd'hui, la récompense était bien là.'

Kwadwo Duah 'en plein rêve'

'Je nage encore en plein rêve', avoue quant à lui Kwadwo Duah, le premier buteur de la Suisse dans cet Euro 2024. 'Deuxième sélection, premier but ! Il me faudra quelques jours pour réaliser. Je dédie ce but à tous ceux qui ont cru en moi, à Murat Yakin en particulier. Ce n'est pas vraiment évident de sélectionner un jouer qui évolue dans le championnat de Bulgarie. Je m'étais préparé à cette titularisation. Jeudi, Giorgio Contini m'avait dit que j'avais de bonnes chances de jouer.' Le secret avait été bien gardé.

'Nous avons été à la hauteur de l'événement', se félicite pour sa part Breel Embolo qui a remporté sa course contre-la-montre. 'Nous avons été trop passifs entre la 65e et la 75e. Je suis heureux d'avoir marqué. Ma saison a été très dure à vivre en raison de mes blessures. Mais j'ai toujours eu cet Euro dans un coin de ma tête. Je voulais tout faire pour aider l'équipe.' Il y est parvenu samedi avec un 14e but en sélection. Sans doute pas le plus beau, mais peut-être celui qui compte le plus pour un joueur revenu de si loin.

