Groupe C: l'Allemagne et la Suède en favorites

L'Allemagne et la Suède font figure d'épouvantail dans ce groupe C. Mais le Danemark et la Pologne ne sont pas en reste et nourrissent de belles ambitions.

Les festivités continuent à l'Euro 2025 vendredi, avec l'entrée en lice de l'Allemagne et la Suède. Il s'agit historiquement de nations importantes à l'Euro, avec respectivement 10 et 9 demi-finales au compteur.

Les Allemandes, finalistes du dernier Euro, pourront compter sur leur buteuse Lea Schüller, qui a déjà marqué 52 buts en 75 sélections. Dès 21h face à une équipe polonaise qui découvre la compétition, il s'agira d'éviter le faux pas d'entrée de jeu.

De son côté, la Pologne tentera de rééditer son exploit des barrages, lorsqu'elle avait fait mordre la poussière à l'Autriche, quart de finaliste du dernier Euro.

Au Stade de Genève (à 18h), les Suédoises croiseront le fer avec les Danoises. Les deux équipes se sont affrontées lors de la dernière Ligue des Nations, avec une dernière rencontre qui s'est soldée par une victoire sans appel de la sélection suédoise (6-1).

Portée par une Stina Blackstenius en pleine confiance après son but décisif pour Arsenal lors de la finale de la dernière Ligue des Champions, la Suède devra maîtriser une équipe danoise capable de coups d'éclat. Cette dernière a notamment su se qualifier à l'Euro dans le groupe de l'Espagne, devant la Belgique et au détriment de la République tchèque.

