Groupe E: seule l'Ukraine reste à quai

Les quatre équipes du groupe E de l'Euro 2024 ont fini à égalité avec quatre points au terme de la troisième journée! Avec la moins bonne différence de buts, c'est l'Ukraine qui est éliminée.

Comme la veille dans le groupe C, les deux dernières rencontres n'ont pas trouvé de vainqueur. La Belgique et l'Ukraine en sont restées à un triste 0-0 à Stuttgart, alors qu'il y a au moins eu des buts entre la Slovaquie et la Roumanie, qui ont fait 1-1 à Francfort.

Entre Belges et Ukrainiens, les débats n'ont pas volé haut. Les occasions de vibrer ont été extrêmement rares. Les Diables rouges, convaincants lors de leur succès contre la Roumanie, n'ont pas confirmé. Lukaku éteint en pointe, De Bruyne en panne d'inspiration et Doku incapable de créer la différence, les atouts belges étaient aux abonnés absents. Seul Casteels, auteur de deux arrêts décisifs en fin de match, a été à la hauteur.

Les Belges pour une revanche

La Belgique termine donc deuxième. Elle retrouvera la France en huitième de finale et aura ainsi l'occasion de prendre sa revanche sur la demi-finale de la Coupe du monde 2018...

C'est donc la Roumanie qui a hérité de la première place de ce groupe très serré, grâce surtout à sa victoire 3-0 contre l'Ukraine lors de son entrée en lice. Elle a cependant tremblé quand la Slovaquie a ouvert le score par Duda (26e). A ce moment, elle était même éliminée!

Mais un penalty de Razvan Marin (37e) les a remis en tête. Les deux équipes ont eu quelques occasions de l'emporter, mais le score n'a plus bougé. Les Slovaques joueront les huitièmes de finale, étant assurés de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

/ATS