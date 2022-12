Groupe H: le Portugal bien parti pour finir premier

Le Portugal est d'ores et déjà qualifié et pourrait retrouver la Suisse en huitièmes de finale. La seconde place qualificative du Groupe H pour les matches à élimination directe va être disputée.

Avec 3 points, le Ghana, qui a livré deux des plus belles rencontres de la compétition contre le Portugal (défaite 3-2) et la Corée du Sud (victoire 3-2), est en ballottage favorable: s'il bat l'Uruguay (1 point) ce vendredi, il tiendra sa qualification (et peut même s'emparer de la première place du groupe si le Portugal perd contre la Corée du Sud, qui n'a pas encore remporté de match dans cette 22e édition de la Coupe du monde).

Si les Blacks Stars font en revanche match nul contre la Céleste, ils seront qualifiés si les Coréens (1 point) perdent ou font match nul. A l'inverse, si la Corée bat le Portugal de Cristiano Ronaldo, la qualification se jouera à la différence de buts (0 pour le Ghana, -1 pour la Corée du Sud).

Si le Ghana perd, l'Uruguay, qui n'a pas encore ouvert son compteur buts, le dépassera au classement.

La Céleste se retrouverait alors avec 4 points et sa qualification dépendrait du résultat de la Corée du Sud: un nul ou une défaite des Coréens les qualifieraient; si la Corée s'imposait, les deux nations seraient à 4 points et se départageraient à la différence de buts (-1 pour la Corée et -2 pour l'Uruguay).

Eviter le Brésil

C'est l'autre enjeu de cette fin de poule, déterminer qui finira en tête et évitera a priori le Brésil, bien parti pour sortir en tête de son groupe, en huitième de finale.

Le Portugal est le mieux placé avec 6 points et n'a besoin que d'un nul pour assurer la place de leader. Pour finir en tête, le Ghana doit s'imposer et compter sur une défaite du Portugal en remontant une différence de buts défavorable (le Portugal est à +3, le Ghana à 0).

/ATS