Iman Beney n'est pas inquiète avant le match de dimanche

La bonne humeur règne à Thoune, au camp de base de l'équipe de Suisse. Iman Beney et ses coéquipières ont digéré la défaite lors du match d'ouverture de l'Euro et sont prêtes à défier l'Islande.

'Nous devons gagner, mais je ne suis pas inquiète', a assuré la Valaisanne de 18 ans en conférence de presse. 'Si nous jouons de la même manière que mercredi, ça se passera bien dimanche.'

La nouvelle joueuse de Manchester City est notamment revenue sur les émotions vécues lors de ce match d'ouverture. 'C'était une très belle journée. C'était incroyable de se dire qu'il y a deux ans, on jouait l'Euro M17 avec d'autres joueuses (réd: Noemi Ivelj, Sydney Schertenleib, Leila Wandeler), et là on commençait un Euro à domicile devant autant de monde', a-t-elle raconté.

Une adaptation pas facile

Iman Beney, qui évolue d'ordinaire en attaque, a également parlé de son adaptation au poste de piston droit que lui a confié Pia Sundhage depuis son arrivée en équipe de Suisse. 'C'était tout nouveau pour moi, mais petit à petit, ça va mieux. Je sais que j'ai encore des choses à améliorer sur le plan défensif', a-t-elle estimé.

Offensivement, la pépite de l'équipe de Suisse a toutefois fait parler sa vivacité pour amener le danger dans la surface norvégienne, comme sa coéquipière Nadine Riesen sur le côté gauche. 'C'était la première fois qu'on a réussi à se montrer à ce point dangereuses, notamment nous les pistons', a relevé Iman Beney.

Chez les Skyblues

Son CFC d'employée de commerce en poche, la Valaisanne peut désormais pleinement se concentrer sur le football. Après l'Euro, elle découvrira le championnat anglais après quatre ans passés chez les Young Boys.

'Il était temps pour moi de faire le saut pour voir comment ça se passe à l'étranger', a-t-elle expliqué. 'Le projet de Manchester City pour les femmes est très ambitieux. On ne jouera pas la Ligue des champions, mais l'objectif sera de se qualifier pour la saison suivante.'

